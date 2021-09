RAOUL BOVA: VI PRESENTO DON MASSIMO, NON INDOSSO LA TONACA E VADO IN MOTO (Di giovedì 23 settembre 2021) Primo ciak a Spoleto per RAOUL BOVA nei panni di Don MASSIMO, il nuovo parroco che subentra a Don Matteo, per vent’anni interpretato da Terence Hill. “Per me è come la staffetta della 4×100, mi arriva questo testimone in grande velocità e spero di dare il MASSIMO per arrivare a vincere”. Così l’attore ha commentato l’ingresso in una delle più amate e seguite fiction. “La magia di don Matteo sembra semplice sulla carta ma escono fuori delle componenti molto importanti a livello di principi umani e di valori. Guardo a questo personaggio con grande curiosità e serenità, anche per dare al pubblico un personaggio positivo che possa far andare a letto le persone con una speranza in più“. BOVA si è preparato al meglio andando in ritiro spirituale. Un sacerdote lo ha seguito e consigliato per entrare nei ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 settembre 2021) Primo ciak a Spoleto pernei panni di Don, il nuovo parroco che subentra a Don Matteo, per vent’anni interpretato da Terence Hill. “Per me è come la staffetta della 4×100, mi arriva questo testimone in grande velocità e spero di dare ilper arrivare a vincere”. Così l’attore ha commentato l’ingresso in una delle più amate e seguite fiction. “La magia di don Matteo sembra semplice sulla carta ma escono fuori delle componenti molto importanti a livello di principi umani e di valori. Guardo a questo personaggio con grande curiosità e serenità, anche per dare al pubblico un personaggio positivo che possa far andare a letto le persone con una speranza in più“.si è preparato al meglio andando in ritiro spirituale. Un sacerdote lo ha seguito e consigliato per entrare nei ...

