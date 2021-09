Raggi: alleanza con Pd solo con programmi coincidenti, per Roma non è stato così (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Io credo che il Movimento abbia lavorato territorio per territorio cercando le sinergie con quella parte di società che in quel momento e in quel territorio, riteneva più affine.” “Io l’ho sempre detto, le alleanze si fanno sui programmi, per cui in alcuni casi si è trovata una convergenza con il mondo di sinistra, in altri casi questa convergenza non si è trovata, credo che il Movimento da questo punto di vista debba continuare ad essere molto coerente.” “Il programma è quello che in qualche modo ci deve guidare e ci deve legare con un patto a doppio filo con i cittadini, perché dopo aver vinto le elezioni bisogna anche governare per 5 anni, quindi finchè si trova una convergenza su programmi, iniziative, punti allora è corretto trovare delle alleanze, quando non si trovano è più corretto presentarsi da soli.” “Su ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021)– “Io credo che il Movimento abbia lavorato territorio per territorio cercando le sinergie con quella parte di società che in quel momento e in quel territorio, riteneva più affine.” “Io l’ho sempre detto, le alleanze si fanno sui, per cui in alcuni casi si è trovata una convergenza con il mondo di sinistra, in altri casi questa convergenza non si è trovata, credo che il Movimento da questo punto di vista debba continuare ad essere molto coerente.” “Il programma è quello che in qualche modo ci deve guidare e ci deve legare con un patto a doppio filo con i cittadini, perché dopo aver vinto le elezioni bisogna anche governare per 5 anni, quindi finchè si trova una convergenza su, iniziative, punti allora è corretto trovare delle alleanze, quando non si trovano è più corretto presentarsi da soli.” “Su ...

