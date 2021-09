Paracetamolo in gravidanza, probabili effetti avversi sul feto (Di venerdì 24 settembre 2021) Assumere Paracetamolo in gravidanza potrebbe avere effetti avversi sul feto – Il Paracetamolo, noto anche come acetaminofene, dovrebbe essere usato dalle donne in gravidanza solo dietro prescrizione medica, alle dosi più basse e per il minor tempo possibile. Lo afferma un gruppo internazionale di scienziati impegnati a studiare gli effetti del Paracetamolo sullo sviluppo del feto e che a seguito di ampi ed approfonditi studi hanno rilasciato un Consensus Statement (una rassegna completa ed approfondita sull’uso e sugli effetti del farmaco nella popolazione) pubblicato su Reviews Endocrinology (Nature) nel quale suggeriscono una serie di misure precauzionali da adottare. Il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) Assumereinpotrebbe averesul– Il, noto anche come acetaminofene, dovrebbe essere usato dalle donne insolo dietro prescrizione medica, alle dosi più basse e per il minor tempo possibile. Lo afferma un gruppo internazionale di scienziati impegnati a studiare glidelsullo sviluppo dele che a seguito di ampi ed approfonditi studi hanno rilasciato un Consensus Statement (una rassegna completa ed approfondita sull’uso e suglidel farmaco nella popolazione) pubblicato su Reviews Endocrinology (Nature) nel quale suggeriscono una serie di misure precauzionali da adottare. Il ...

