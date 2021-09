Osimhen | “E’ un onore avere un allenatore come Spalletti Molto felice delle mie prestazioni”

Leggi su alfredopedulla

Victor, attaccante del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la doppietta a Marassi contro la Samp:"Sonomie, un po' dispiaciuto per l'anno scorso con il Covid e l'infortunio. Ma sono contento di questo inizio, spero di ripagare la fiducia che mi ha dato. Sono onorato diunlui.Parlocon i centrocampisti? Penso che sia importante comunicare e cercare di conoscere al meglio i miei compagni anche degli altri ruoli. Non solo in partita ma anche in allenamento. Capiredevo muovermi e aiutarci a vicenda".