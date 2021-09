Napoli, Insigne sempre più nella storia azzurra: 310 presenze in Serie A (Di giovedì 23 settembre 2021) Lorenzo Insigne sempre più simbolo del Napoli. Il numero 24 è ora al quarto posto per presenze in Serie A Scendendo in campo contro la Sampdoria, Lorenzo Insigne ha collezionato la sua presenza numero 310 con la maglia del Napoli in Serie A. Il capitano sempre più nella storia azzurra, visto che si è posizionato ora al quarto posto dei più presenti in massima Serie tra le file dei partenopei. Raggiunto, come riferito da OptaPaolo, Moreno Ferrario, storico difensore del primo scudetto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Lorenzopiù simbolo del. Il numero 24 è ora al quarto posto perinA Scendendo in campo contro la Sampdoria, Lorenzoha collezionato la sua presenza numero 310 con la maglia delinA. Il capitanopiù, visto che si è posizionato ora al quarto posto dei più presenti in massimatra le file dei partenopei. Raggiunto, come riferito da OptaPaolo, Moreno Ferrario, storico difensore del primo scudetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

