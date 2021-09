Namibia | attivisti e parlamentari protestano contro l’accordo con la Germania

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 23 settembre 2021) In merito deltrasono insorte numerose polemiche. Il genocidio dei popoli Herero e Nama è una ferita incurabile. E il popolo questo non lo dimentica, così come alcuni partiti che hanno protestato in Parlamento. Lo scorso maggio la diplomazia di Berlino aveva chiesto perdono ai familiari dei deceduti nel triste genocidio