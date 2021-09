Morta di parto Marika Galizia: tra le possibili cause un’embolia polmonare (Di giovedì 23 settembre 2021) È Morta di parto Marika Galizia a soli 27 anni nell’ospedale San Paola di Savona. Sono in corso le indagini per comprendere le cause del decesso. Attesa domani l’autopsia sul corpo della giovane. Morta di parto Marika Galizia a soli 27 anni: domani l’autopsia La 27enne Marika Galizia è Morta ieri notte durante il parto all’ospedale San Paola di Savona. La notizia arriva da Telenord. In queste ore è stata nominata una commissione per capire le cause del decesso. Lo ha comunicato sempre ieri Filippo Ansaldi, direttore generale del Sistema Sanitario della Regione Liguria (Alisa). «Secondo una valutazione epidemiologica, e non clinica – spiega ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Èdia soli 27 anni nell’ospedale San Paola di Savona. Sono in corso le indagini per comprendere ledel decesso. Attesa domani l’autopsia sul corpo della giovane.dia soli 27 anni: domani l’autopsia La 27enneieri notte durante ilall’ospedale San Paola di Savona. La notizia arriva da Telenord. In queste ore è stata nominata una commissione per capire ledel decesso. Lo ha comunicato sempre ieri Filippo Ansaldi, direttore generale del Sistema Sanitario della Regione Liguria (Alisa). «Secondo una valutazione epidemiologica, e non clinica – spiega ...

