Mertens pronto a rientrare | Demme quasi | le ultime sulle loro condizioni

(Di giovedì 23 settembre 2021) Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, pian piano la rosa del Napoli dovrebbe completarsi con i rientri degli ultimi infortunati. Salvo clamorosi colpi di scena infatti, Driesdovrebbe strappare una convocazione già per questa domenica, quando al Diego Armando Maradona arriverà il Cagliari. Slitta ancora di qualche giorno, invece, il ritorno a pieno regime di Diego. Il tedesco dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per il match esterno contro la Fiorentina. Anche i rientri di Ghoulam e Lobotka - sottolinea il quotidiano - non sono lontani.

Domenica dovrebbe tornare, contro la Fiorentina è previsto l'inserimento di Demme, anche i ... Il secondo cambio rispetto ad Udine dovrebbe essere Lozanoa stressare Augello, costringerlo ...Driesa tornare in campo con il Napoli , il giocatore non è stato convocato con la Sampdoria ma si segnala in buone condizioni. Luciano Spalletti nella formazione che affronta i blucerchiati ...Secondo quanto riferito, l'attaccante del Napoli Dries Mertens è pronto per il suo ritorno dall'intervento chirurgico e potrebbe tornare in rosa già contro il Cagliari questo fine settimana.Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la vittoria per 4-0 sul campo dell’Udinese, una sessione che ha visto il ritorno in gruppo di Diego Demme. Della gestione del centrocampista tedesco e dello s ...