L'ex compagno di Miriana Trevisan, contro il GF Vip. Ecco il motivo (Di giovedì 23 settembre 2021) GF Vip 6, Giulio Cavalli L'ex di Miriana Trevisan si è scagliato con Signorini e il pessimo gesto di Jo Squillo Giulio Cavalli, L'ex compagno della showgirl ha attaccato il Grande Fratello Vip, scagliandosi contro la concorrente Jo Squillo, e contro il conduttore Alfonso Signorini. Jo Squillo durante la nuova puntata del reality si è presentata con il niqab, e con l'intento di solidarizzare la situazione drammatica che le donne afghane stanno vivendo. Il giornalista Cavalli ha criticato il gesto di Jo Squillo, affermando: "Ci sono molti modi per riuscire nella mirabile impresa di abbracciare una causa giusta e rimediare comunque una pessima figura. Jo Squillo al Grande Fratello Vip che indossa il niqab come se fosse un pittoresco abito di scena per stupire la platea è ...

