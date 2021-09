Il pm Guido Salvini: "La trattativa? Furono minacce da parte della mafia e non collusioni da parte dello Stato" (Di giovedì 23 settembre 2021) Al direttore - Sembra chiaro che se qualcosa vi è Stato, si tratta di minacce da parte della mafia e non collusioni da parte dello Stato. E questo è un sollievo e una buona notizia. Credo che la Corte sia giunta alla conclusione che cercare di costringere queste vicende nel Codice penale, con tutte le sofferenze che tra l’altro per le persone coinvolte ha comportato, fosse un’operazione giuridicamente spericolata. Invece lo strumento sin dall’inizio più adeguato per ampliare l’orizzonte di conoscenza storico-politica sarebbe Stato certamente una Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli eventi in Sicilia di quegli anni. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Al direttore - Sembra chiaro che se qualcosa vi è, si tratta didae nonda. E questo è un sollievo e una buona notizia. Credo che la Corte sia giunta alla conclusione che cercare di costringere queste vicende nel Codice penale, con tutte le sofferenze che tra l’altro per le persone coinvolte ha comportato, fosse un’operazione giuridicamente spericolata. Invece lo strumento sin dall’inizio più adeguato per ampliare l’orizzonte di conoscenza storico-politica sarebbecertamente una Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli eventi in Sicilia di quegli anni.

