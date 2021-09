Il figlio di Gigi D’Alessio in lacrime ad «Amici»: «A volte ho dei vuoti dentro» (Di giovedì 23 settembre 2021) È iniziata con uno sfogo e con un pianto l’avventura ad Amici di Luca D’Alessio, terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Il cantautore diciottenne, che ha scelto il nome d’arte LDA, ha confidato tutti i suoi tormenti a Rudy Zerby, il professore che l’ha scelto alle audizioni della ventunesima edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) È iniziata con uno sfogo e con un pianto l’avventura ad Amici di Luca D’Alessio, terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Il cantautore diciottenne, che ha scelto il nome d’arte LDA, ha confidato tutti i suoi tormenti a Rudy Zerby, il professore che l’ha scelto alle audizioni della ventunesima edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi.

