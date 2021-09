Ictus, così un robot può aiutare nella riabilitazione (Di giovedì 23 settembre 2021) La prima regola da seguire, ovviamente, è fare presto. Appena si manifestano segni come la sensazione di perdere la forza ad un braccio e/o una gamba, o si vede il labbro che diventa improvvisamente storto, occorre recarsi subito al pronto soccorso. Prima si arriva alle cure, più l’Ictus cerebrale può essere affrontato al meglio. Tuttavia, dopo il ricovero in ospedale, è fondamentale un percorso di riabilitazione. Ed è importante che questa sia fatta al meglio, per prevenire e ridurre la disabilità e migliorare gli esiti nel paziente colpito da questa patologia, restituendogli la maggiore autonomia possibile ed evitando anche le complicanze causate dalla immobilità. Su questa via c’è ancora molto da fare e, già oggi e soprattutto in futuro, anche un robot potrebbe aiutare chi fa i conti con questa situazione. Una ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021) La prima regola da seguire, ovviamente, è fare presto. Appena si manifestano segni come la sensazione di perdere la forza ad un braccio e/o una gamba, o si vede il labbro che diventa improvvisamente storto, occorre recarsi subito al pronto soccorso. Prima si arriva alle cure, più l’cerebrale può essere affrontato al meglio. Tuttavia, dopo il ricovero in ospedale, è fondamentale un percorso di. Ed è importante che questa sia fatta al meglio, per prevenire e ridurre la disabilità e migliorare gli esiti nel paziente colpito da questa patologia, restituendogli la maggiore autonomia possibile ed evitando anche le complicanze causate dalla immobilità. Su questa via c’è ancora molto da fare e, già oggi e soprattutto in futuro, anche unpotrebbechi fa i conti con questa situazione. Una ...

