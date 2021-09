I sommergibili francesi raccontano quanto sia difficile la Difesa unica europea (Di giovedì 23 settembre 2021) Mezza Europa (dell'Est) dà ragione agli Usa, ma i battelli francesi che l'Australia non vuole più potrebbero essere usati come progetto per accelerare la nascita della Difesa unica europea. Ovvero essere costruiti comunque, anche a spese nostre La rabbia della Francia per la vicenda dei sommergibili australiani sta sbollendo. Una telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron ha portato alle spiegazioni del caso sul fatto che la notizia sia stata data senza preavviso e senza ragguagli sulle mutate necessità australiane in fatto di Difesa. Tuttavia l'episodio sta spostando l'attenzione e le mire francesi sui nascenti programmi di cooperazione dell'Unione europea e gli analisti segnalano che c'è la possibilità che i ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) Mezza Europa (dell'Est) dà ragione agli Usa, ma i battelliche l'Australia non vuole più potrebbero essere usati come progetto per accelerare la nascita della. Ovvero essere costruiti comunque, anche a spese nostre La rabbia della Francia per la vicenda deiaustraliani sta sbollendo. Una telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron ha portato alle spiegazioni del caso sul fatto che la notizia sia stata data senza preavviso e senza ragguagli sulle mutate necessità australiane in fatto di. Tuttavia l'episodio sta spostando l'attenzione e le miresui nascenti programmi di cooperazione dell'Unionee gli analisti segnalano che c'è la possibilità che i ...

