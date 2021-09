(Di giovedì 23 settembre 2021)ha annunciato la partnership conAI, per integrare la tecnologia PathPilot nei monopattini elettricie' il primo ed unico operatore con la tecnologia PathPilot in Italia. ...

Advertising

Italpress : Helbiz e Drover AI, intelligenza artificiale per la sicurezza - ferpress : #Helbiz annuncia la partnership con #DroverAI, primo servizio di IA per la #sicurezza - Ferpress -

Ultime Notizie dalla rete : Helbiz Drover

Tiscali.it

ha annunciato la partnership conAI, per integrare la tecnologia PathPilot nei monopattini elettricie' il primo ed unico operatore con la tecnologia PathPilot in Italia. ...ha annunciato la partnership conAI, per integrare la tecnologia PathPilot nei monopattini elettricie' il primo ed unico operatore con la tecnologia PathPilot in Italia. ...Helbiz ha annunciato la partnership con Drover AI, per integrare la tecnologia PathPilot nei monopattini elettrici Helbiz. Helbiz e' il primo ed unico operatore con la tecnologia PathPilot in Italia.Il sistema PathPilot usato da Helbiz sui monopattini elettrici verifica che il parcheggio avvenga nelle aree consentite a favore del decoro urbano.