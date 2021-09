Haas conferma Schumacher e Mazepin: "Nel 2022 una macchina competitiva" (Di giovedì 23 settembre 2021) Un lavoro da condurre su due stagioni, così venne annunciato nel 2020, quando Haas ufficializzò l'ingaggio di Nikita Mazepin e Mick Schumacher . Non sorprende affatto l'ufficializzazione dei due in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Un lavoro da condurre su due stagioni, così venne annunciato nel 2020, quandoufficializzò l'ingaggio di Nikitae Mick. Non sorprende affatto l'ufficializzazione dei due in ...

Advertising

infoitsport : Haas conferma Schumacher e Mazepin: 'Nel 2022 una macchina competitiva' - AleRanaF1 : Haas conferma gli attuali piloti anche per il 2022 #F1 #FunoAt #Formula1 #skymotori - LiveGPit : #F1 Ufficiale: Haas conferma Schumacher e Mazepin per il 2022 ?? @IamLucaColombo - samucapi64 : RT @Gianludale27: Ufficiale: Haas conferma che la line-up per la stagione 2022 sarà formata ancora da Mick Schumacher e Nikita Mazepin #F1 - federicob95 : RT @P300it: F1 | Haas conferma Schumacher e Mazepin per il 2022 -