Green pass: governo pone fiducia su decreto scuola (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha posto in Senato la questione di fiducia sul decreto 111, il cosiddetto decreto Green pass 2, che regola l'uso del certificato verde a scuola e nei trasporti, approvato ieri dalla Camera. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilha posto in Senato la questione disul111, il cosiddetto2, che regola l'uso del certificato verde ae nei trasporti, approvato ieri dalla Camera. ...

Advertising

ladyonorato : Francesca Donato: 'Io contraria al Green pass, l’alternativa c’è' - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - ADAM05081 : RT @Bluefidel47: La Segre come Mattarella, ha dichiarato : Si al Vaccino, Si al Green Pass. Vedendoli non ho dubbi che siano in perfetta si… - SignorErnesto : @LucioMM1 No, a detta di altri. Io ho sempre detto che un luogo regolato da GP é più sicuro dello stesso luogo SEN… -