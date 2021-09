GF Vip | Manuel Bortuzzo sotto le coperte con Lucrezia Hailè

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo Alfonso Signorini, ma anche per gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip, tra, una delle principesse etiopi che partecipano al programma di Canale 5, ci sarebbe del tenero. A confermare tali voci, però, in queste ore è stato un tenero momento tra i due, che si sono abbracciati e coccolatile! Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto puntare l’attenzione sul rapporto speciale che c’è tra, nuotatore finito in sedia a rotelle dopo un terribile incidente, e, una delle principesse etiopi che stanno partecipando alla sesta edizione dell’amato reality. I due ragazzi, in effetti, passano molto tempo ...