GF Vip 6: Katia Ricciarelli alle prese con un inconveniente nella Casa (Di giovedì 23 settembre 2021) I colpi di scena all'interno della Casa di Cinecittà non mancano mai. L'attenzione nelle ultime ore si è focalizzata su Katia Ricciarelli. La cantante mentre si trovata in giardino insieme agli altri concorrenti è caduta a terra: immediata è stata la reazione degli altri concorrenti che si trovavano vicino a lei in quel momento. La cantante ha tranquillizzato tutti, ribadendo più volte di non essersi fatta nulla di male. GF Vip 6, Incidente in Casa per la cantante Katia Ricciarelli, nella giornata di ieri, si trovava in giardino quando ad un tratto è caduta dalla sedia. Qualcosa è andato storto, e in una frazione di secondi è finita a terra. Con l'aiuto dei suoi compagni d'avventura Katia si è rialzata. Nulla di grave, la cantate dopo la caduta ...

