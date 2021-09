Fortnite di nuovo su iOS? Epic ha chiesto di tornare nell’App Store, Apple gli ha chiuso la porta in faccia (Di giovedì 23 settembre 2021) Apple riprenderà Epic nelle piattaforme per sviluppatori quando la sentenza sul processo Apple-Epic non sarà più appellabile, ma “potrebbero volerci più di cinque anni”, ha detto il CEO di Epic. ... Leggi su dday (Di giovedì 23 settembre 2021)riprenderànelle piattaforme per sviluppatori quando la sentenza sul processonon sarà più appellabile, ma “potrebbero volerci più di cinque anni”, ha detto il CEO di. ...

