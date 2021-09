Formula 1 - Round 15: il Gran Premio di Russia (Di giovedì 23 settembre 2021) Il quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021 si corre a Sochi, sede del Gran Premio di Russia. La sfida iridata fa tappa in un feudo Mercedes: tutte e sette le edizioni finora disputate hanno visto trionfare un pilota della Stella. Nei box della Red Bull, sembra già suonare la colonna sonora di Mission Impossibile. La pista. Il Sochi Autodrom sorge all'interno del Parco Olimpico e si affaccia direttamente sul Mar Nero. Il nastro d'asfalto è lungo 5,8 chilometri e il layout della pista si compone di 18 curve, dodici a destra e sei a sinistra. Mentre il primo e secondo settore sono da medio carico aerodinamico, il terzo presenta un tratto molto più guidato e con curva a 90 gradi che richiedono il massimo apporto dalle ali in termini di efficienza. L'obiettivo è quello di preservare le gomme che in quelle ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 settembre 2021) Il quindicesimo appuntamento del Mondiale di1 2021 si corre a Sochi, sede deldi. La sfida iridata fa tappa in un feudo Mercedes: tutte e sette le edizioni finora disputate hanno visto trionfare un pilota della Stella. Nei box della Red Bull, sembra già suonare la colonna sonora di Mission Impossibile. La pista. Il Sochi Autodrom sorge all'interno del Parco Olimpico e si affaccia direttamente sul Mar Nero. Il nastro d'asfalto è lungo 5,8 chilometri e il layout della pista si compone di 18 curve, dodici a destra e sei a sinistra. Mentre il primo e secondo settore sono da medio carico aerodinamico, il terzo presenta un tratto molto più guidato e con curva a 90 gradi che richiedono il massimo apporto dalle ali in termini di efficienza. L'obiettivo è quello di preservare le gomme che in quelle ...

