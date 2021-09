Ecco perché il Regno Unito punta a un accordo commerciale con gli Usa (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Regno Unito è intenzionato ad aderire al United States, Mexico, Canada Agreement (Usmca), l’accordo successivo al Nafta per il libero commercio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, potrebbe parlarne già a cena al presidente americano, Joe Biden, secondo i quotidiani Financial Times e The Telegraph. Johnson ha dichiarato che non ci sono molte speranze di garantire il patto di libero scambio con gli Usa prima delle elezioni generali nel Regno Unito previste nel 2024. E, come ricorda l’agenzia Bloomberg, “un accordo commerciale con gli Stati Uniti è stato annunciato come uno dei premi della Brexit, quindi, Johnson è sotto pressione per dimostrare che il più grande sconvolgimento della politica estera britannica in 50 anni sia ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè intenzionato ad aderire al United States, Mexico, Canada Agreement (Usmca), l’successivo al Nafta per il libero commercio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, potrebbe parlarne già a cena al presidente americano, Joe Biden, secondo i quotidiani Financial Times e The Telegraph. Johnson ha dichiarato che non ci sono molte speranze di garantire il patto di libero scambio con gli Usa prima delle elezioni generali nelpreviste nel 2024. E, come ricorda l’agenzia Bloomberg, “uncon gli Stati Uniti è stato annunciato come uno dei premi della Brexit, quindi, Johnson è sotto pressione per dimostrare che il più grande sconvolgimento della politica estera britannica in 50 anni sia ...

