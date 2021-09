Disegniamo una scuola basata sulla “capacità di progetto” Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 23 settembre 2021) Inviata da Enrico Maranzana - I mezzi di comunicazione danno ampio spazio ai problemi della: unanime è il riconoscimento dell’importanza della formazione dei giovani per il futuro del paese. Le questioni finanziarie, dell’edilizia, della DAD, del reclutamento, della riqualificazione del personale e dell’adeguamento retributivo, delle classi pollaio, dei banchi a rotelle … sono sotto la lente d’ingrandimento. La qualità dell’insegnamento e la struttura decisionale, che costituiscono l’aspetto primario, essenziale per il rinnovamento auspicato, sono dimenticate; un’assenza che influisce sull’incisività delle proposte e intorbida il campo del problema, perché non distingue il principale dall’accessorio. L'articolo .