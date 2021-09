Di che colore è davvero il Sole (Di giovedì 23 settembre 2021) Un anno fa, la sonda Solar Orbiter sembrava averci tolto ogni dubbio sul colore del Sole. In quelle immagini riprese da vicinissimo – che, parlando del Sole, significa 77 milioni di chilometri, la metà rispetto alla distanza dalla Terra – si vede la superficie della stella illuminarsi di giallo al di sotto della corona solare che si estende per milioni di chilometri nello spazio. Ma quello che non sapevamo è che quelle stesse foto sono in realtà in bianco e nero e «colorate» sfruttando la tecnica del falso colore, utilizzata tantissimo in astronomia per rendere visibili informazioni o immagini normalmente non percepibili dall'occhio umano. In questo caso specifico la foto è stata resa gialla per mostrare i dettagli del Sole da vicino, ma nella realtà il Sole non è giallo e questo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Un anno fa, la sonda Solar Orbiter sembrava averci tolto ogni dubbio suldel. In quelle immagini riprese da vicinissimo – che, parlando del, significa 77 milioni di chilometri, la metà rispetto alla distanza dalla Terra – si vede la superficie della stella illuminarsi di giallo al di sotto della corona solare che si estende per milioni di chilometri nello spazio. Ma quello che non sapevamo è che quelle stesse foto sono in realtà in bianco e nero e «colorate» sfruttando la tecnica del falso, utilizzata tantissimo in astronomia per rendere visibili informazioni o immagini normalmente non percepibili dall'occhio umano. In questo caso specifico la foto è stata resa gialla per mostrare i dettagli delda vicino, ma nella realtà ilnon è giallo e questo ...

