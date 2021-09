Covid, troppi casi, scuole chiuse a Fornelli (provincia di Isernia). Il sindaco: “Sanificazione e screening per gli alunni” (Di giovedì 23 settembre 2021) In Molise scuole chiuse per Covid a Fornelli (in provincia di Isernia), paese di circa 1800 abitanti. La decisione è stata presa dal sindaco Giovanni Tedeschi in seguito al numero crescente di contagi nel piccolo centro (almeno 12 casi nell'ultima settimana) e riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado presenti all'interno del paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) In Moliseper(indi), paese di circa 1800 abitanti. La decisione è stata presa dalGiovanni Tedeschi in seguito al numero crescente di contagi nel piccolo centro (almeno 12nell'ultima settimana) e riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado presenti all'interno del paese. L'articolo .

