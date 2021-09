Con la bocca coperta, ma a voce alta (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato 25 settembre decine di associazioni femminili e femministe, case delle donne, militanti dei movimenti, dei sindacati e dei partiti e tante donne singole scenderanno in Piazza del Popolo a Roma. Propongono e rivendicano una rivoluzione: chiedono che il nuovo punto di riferimento, l’indirizzo fondamentale a cui ispirare le politiche, le azioni delle istituzioni, l’organizzazione della società, sia quello del valore della cura, del prendersi cura del mondo e dei viventi che lo abitano. In questo percorso, cominciato un anno fa, le donne che si sono autodefinite “Assemblea della Magnolia”, dall’albero che si innalza nel cortile della Casa Internazionale delle Donne di Roma, dove per la prima volta si sono incontrate nel luglio scorso, appena dopo la fine del lockdown, hanno di nuovo incontrato il dramma delle donne afgane. E la piazza di sabato diventerà anche l’occasione per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato 25 settembre decine di associazioni femminili e femministe, case delle donne, militanti dei movimenti, dei sindacati e dei partiti e tante donne singole scenderanno in Piazza del Popolo a Roma. Propongono e rivendicano una rivoluzione: chiedono che il nuovo punto di riferimento, l’indirizzo fondamentale a cui ispirare le politiche, le azioni delle istituzioni, l’organizzazione della società, sia quello del valore della cura, del prendersi cura del mondo e dei viventi che lo abitano. In questo percorso, cominciato un anno fa, le donne che si sono autodefinite “Assemblea della Magnolia”, dall’albero che si innalza nel cortile della Casa Internazionale delle Donne di Roma, dove per la prima volta si sono incontrate nel luglio scorso, appena dopo la fine del lockdown, hanno di nuovo incontrato il dramma delle donne afgane. E la piazza di sabato diventerà anche l’occasione per ...

Advertising

gennaromigliore : Oggi i NoVax se la prendono con @raffaellapaita. Si riempiono la bocca di parole come libertà e democrazia ma sono… - gualtierieurope : Anche oggi #Michettiscappa, all'appuntamento con le #ACLI non si è visto. Avrà paura di perdere terreno nei sondagg… - crociangelini : RT @CasaLettori: A Roma tra via Sistina e via Gregoriana si trova 'Palazzetto Zuccari' con un portone d’ingresso demoniaco. Una bocca spala… - munoz_pietro : RT @CasaLettori: A Roma tra via Sistina e via Gregoriana si trova 'Palazzetto Zuccari' con un portone d’ingresso demoniaco. Una bocca spala… - 11Sodomie : RT @Sicilianoporco7: ?8??3??1?? ?RT video completi con scopate e tanta sborra in bocca e in culo ogni giorno mettiamo video nuovi entra q… -

Ultime Notizie dalla rete : Con bocca Afghanistan, le donne si chiudono la bocca con lo scotch: la protesta per il diritto allo studio Repubblica TV Con la bocca coperta, ma a voce alta Sabato 25 settembre decine di associazioni femminili e femministe a Piazza del Popolo a Roma rivendicheranno una rivoluzione ...

Interviste con il "permesso"? Per i medici è censura. Polemica su Odg accolto dal governo L’ordine del giorno della discordia è stato firmato dal deputato Giorgio Trizzino, laurea in Medicina, eletto nel 2018 con il Movimento 5 stelle e passato ...

Sabato 25 settembre decine di associazioni femminili e femministe a Piazza del Popolo a Roma rivendicheranno una rivoluzione ...L’ordine del giorno della discordia è stato firmato dal deputato Giorgio Trizzino, laurea in Medicina, eletto nel 2018 con il Movimento 5 stelle e passato ...