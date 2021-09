Ciclismo | Vincenzo Nibali torna all’Astana L’annuncio ufficiale del team kazako

(Di giovedì 23 settembre 2021) Un tweet che di criptico ha ben poco, per un annuncio che era nell’aria e che nelle ultime ore aveva visto la sua attesa farsi spasmodica:riarriva proprio dal, che sul popolare social network ha postato tre emoji: uno squalo, un ciclista ed una casa. Lo Squalo dello Stretto dunquea casa: secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’accordo sarebbe annuale, ma, al momento, non vi sono conferme ufficiali al riguardo.saluta così la Trek-Segafredo ealla formazione con cui ha ottenuto i successi più importanti. Con l’Astana, infatti,ha centrato tre delle quattro vittorie nei Grandi Giri ...

A guidare la vecchia guardia delinternazionale ci sarannoNibali, vincitore di quattro grandi giri (Giro d'Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre ...A guidare la vecchia guardia delinternazionale ci sarannoNibali , vincitore di quattro grandi giri (Giro d'Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre ...Grandi firme al via de Il Giro di Sicilia Eolo che prenderà il via martedì 28 settembre da Avola per concludersi dopo quattro frazioni a Mascali venerdì 1 ottobre. A guidare la vecchia guardia del cic ...Ci saranno, tra gli altri, Nibali, Froome, Valverde e Bardet.MILANO (ITALPRESS) - Grandi firme al via de Il Giro di Sicilia Eolo che prenderà il ...