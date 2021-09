Bruxelles contro Apple | un unico caricatore universale per tutti i dispositivi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 settembre 2021) Unper smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console portatili per videogiochi. Dopo anni di riflessione, la Commissione Europea presenta la sua proposta legislativa che ora dovrà essere approvata dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo. Dopodiché, le aziende - a cominciare dala “più difficile” da convincere, ammettono a- avranno 24 mesi di tempo per adeguarsi. In sostanza, la misura potrebbe entrare in vigore non prima nel 2024. Meglio che niente, visto che se ne parla dal 2009 e visto che in media il consumatore spende circa 2,4 miliardi di euro per comprare caricabatterie autonomi in più, non venduti col prodotto, e che i caricabatterie smaltiti e inutilizzati rappresentano circa 11mila tonnellate di rifiuti ...