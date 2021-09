Bollette, via libera al decreto. Il testo integrale in anteprima (Di giovedì 23 settembre 2021) IT IL testo integrale DEL decreto APPROVATO DAL GOVERNO ART. 1 Misure per il contenimento degli ... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 settembre 2021) IT ILDELAPPROVATO DAL GOVERNO ART. 1 Misure per il contenimento degli ... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - sole24ore : Draghi: crescita al 6% quest’anno. Niente aumento tasse, i soldi ora si danno - ElioLannutti : Bollette, via libera al decreto. Benefici per più di 3 mln di famiglie e 6 mln di imprese. Asperinette ! - Il Sole… - stefanobersani : RT @PetrisDe: L'aumento delle #bollette e la minaccia di una fiammata inflazionistica derivano dall'aumento del costo del #gas e dal ritard… -