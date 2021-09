Benevento 5, ufficiale il nuovo allenatore: squadra affidata a Carlo Cundari (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo la separazione con mister Oliva, il Benevento 5 ha comunicato di aver affidato a Carlo Cundari la conduzione della prima squadra. Tecnico navigato con tanta esperienza nelle competizioni nazionali, sarà lui a guidare i giallorossi nel campionato di serie A2 alle porte. Il club, contestualmente, ha reso noto che Gerardo Dello Iacovo, oltre a ricoprire il ruolo di match analyst, sarà anche l’allenatore in seconda. “E’ stato il nostro primo pensiero ed una scelta giusta – le parole del presidente Pellegrino Di Fede -. Abbiamo optato per la continuità di lavoro, strutturalmente non abbiamo cambiato nulla. In tempi ristretti e brevi, considerato l’imminente inizio di campionato, non abbiamo voluto fare rivoluzioni in quanto la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la separazione con mister Oliva, il5 ha comunicato di aver affidato ala conduzione della prima. Tecnico navigato con tanta esperienza nelle competizioni nazionali, sarà lui a guidare i giallorossi nel campionato di serie A2 alle porte. Il club, contestualmente, ha reso noto che Gerardo Dello Iacovo, oltre a ricoprire il ruolo di match analyst, sarà anche l’in seconda. “E’ stato il nostro primo pensiero ed una scelta giusta – le parole del presidente Pellegrino Di Fede -. Abbiamo optato per la continuità di lavoro, strutturalmente non abbiamo cambiato nulla. In tempi ristretti e brevi, considerato l’imminente inizio di campionato, non abbiamo voluto fare rivoluzioni in quanto la ...

