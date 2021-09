Basta con la deriva dei bimbi transgender. 50 intellettuali e medici francesi lanciano un appello (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ un appello contro l’infanzia rubata quello che appare sul settimanale francese Express e che reca le firme di una cinquantina di intellettuali, psichiatri infantili e accademici. L’appello degli accademici francesi No alla deriva del “bambino transgender“. Una deriva che sono i numeri stessi a certificare: dieci anni fa le richieste di cure ormonali per la transizione di genere erano 10 all’anno, nel 2020, solo nella regione dell’Ile-de-France sono state 10 al mese, denuncia Tempi.it. LEGGI ANCHE Il Papa: «Il gender è un'ideologia pericolosa e diabolica. E non c'entra con la questione gay» Opzione gender a scuola: l'arbitrio del preside dell'Istituto "Sassetti Peruzzi". E' polemica Il caso di Keira Bell Ma davvero si pensa che così questi bambini siano ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ uncontro l’infanzia rubata quello che appare sul settimanale francese Express e che reca le firme di una cinquantina di, psichiatri infantili e accademici. L’degli accademiciNo alladel “bambino“. Unache sono i numeri stessi a certificare: dieci anni fa le richieste di cure ormonali per la transizione di genere erano 10 all’anno, nel 2020, solo nella regione dell’Ile-de-France sono state 10 al mese, denuncia Tempi.it. LEGGI ANCHE Il Papa: «Il gender è un'ideologia pericolosa e diabolica. E non c'entra con la questione gay» Opzione gender a scuola: l'arbitrio del preside dell'Istituto "Sassetti Peruzzi". E' polemica Il caso di Keira Bell Ma davvero si pensa che così questi bambini siano ...

