WTA Ostrava 2021 | risultati 22 settembre | ai quarti Swiatek e Kvitova | out Badosa

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il torneo J&T BankaOpendi tennis, di categoria WTA 500, che si gioca sul cemento indoor di, in Repubblica Ceca, ha visto completarsi nella serata italiana la terza giornata del tabellone principale di singolare, con cinque incontri disputati. Non ci sono azzurre in tabellone. Negli ultimi due incontri del primo turno la statunitense Alison Riske batte la qualificata francese Fiona Ferro con lo score di 6-4 1-6 6-4, mentre la wild card lettone Jelena Ostapenko elimina la lucky loser russa Anna Blinkova con il punteggio di 6-4 6-0. Negli incontri degli ottavi di finale la numero 1 del tabellone, la polacca Iga, supera la kazaka Yulia Putintseva con un duplice 6-4, mentre la testa di serie numero 2, la ceca Petra, batte la qualificata russa Anastasia Potapova con ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2021 della giornata di giovedì 23 settembre. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Linette e Rybakina, mentre a seguire sarà la volta di Sakkari - Ostapenko e Martincova - ...Lotta furiosa, anche questa ben oltre le tre ore, nel derby ceco tra Tereza Martincova e Katerina Siniakova . Lo vince la prima, e anche in questo caso l'odore è quello del match point salvato nel ...Il torneo J&T Banka Ostrava Open 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si gioca sul cemento indoor di Ostrava, in Repubblica Ceca, ha visto completarsi nella serata italiana la terza giornata del ...Iga si fa impegnare da Putintseva, ma chiude in due; mentre Petra si complica la vita dopo aver dominato per un set e mezzo. Tutto facile per Ostapenko ...