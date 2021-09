Un richiamo anche per il monodose Johnson & Johnson? Lo studio sulla seconda dose: efficacia al 94% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una seconda dose di Johnson & Johnson potrebbe garantire un’efficacia del 94%. Secondo il New York Times il report è stato presentato alla Food and Drug Administration (Fda), l’autorità degli Stati Uniti che dall’inizio della pandemia di Coronavirus si è occupata di stabilire quali vaccini potessero essere distribuiti alla popolazione. Il vaccino Johnson & Johnson è l’unico tra quelli approvati negli Stati Uniti e in Unione Europea che può essere inoculato solo con una dose. Secondo i nuovi dati presentati alla Fda, una dose garantirebbe un efficacia del 74% mentre due dosi permetterebbero di far salire ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Unadipotrebbe garantire un’del 94%. Secondo il New York Times il report è stato presentato alla Food and Drug Administration (Fda), l’autorità degli Stati Uniti che dall’inizio della pandemia di Coronavirus si è occupata di stabilire quali vaccini potessero essere distribuiti alla popolazione. Il vaccinoè l’unico tra quelli approvati negli Stati Uniti e in Unione Europea che può essere inoculato solo con una. Secondo i nuovi dati presentati alla Fda, unagarantirebbe undel 74% mentre due dosi permetterebbero di far salire ...

