Ultime Notizie Roma del 22-09-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza che lo vedi in apertura per il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta dove tipo del governo di garantire la scuola è presente al 100% rischia di essere fortemente disatteso di mostra il numero di classe studenti già in quarantena è una strategia spiega molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza spinning sistematici interventi di sistema su aerazione e ventilazione gestione trasporti rischio Zero a scuola non esiste aggiunge serve un approccio multi sistema per combattere la diffusione del coronavirus nelle scuole perché stando ad alcune simulazioni anche se ci sono studenti e personale vaccinato si usano le mascherine c'è il finanziamento ti fanno gli screen con 13% di alunni rischia comunque di infettarsi ...

