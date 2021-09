Thor: Tom Hiddleston spiega perché hanno scelto Chris Hemsworth anziché lui (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ricordando il provino fatto per interpretare Thor nei film Marvel, Tom Hiddleston ha spiegato perché alla fine hanno scelto Chris Hemsworth per il ruolo e non lui. Tom Hiddleston ha ricordato il provino fatto per essere Thor sul grande schermo, spiegando il motivo per cui gli è stato preferito Chris Hemsworth. L'attore ha quindi detto che la sfida fisica a cui è stato sottoposto all'epoca del provino con la Marvel, si è rivelata troppo difficile per lui. Tom Hiddleston è ormai noto e amato per essere l'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe. C'è stato un momento, però, risalente ad oltre dieci anni fa, in cui l'attore britannico sarebbe potuto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ricordando il provino fatto per interpretarenei film Marvel, Tomhatoalla fineper il ruolo e non lui. Tomha ricordato il provino fatto per esseresul grande schermo,ndo il motivo per cui gli è stato preferito. L'attore ha quindi detto che la sfida fisica a cui è stato sottoposto all'epoca del provino con la Marvel, si è rivelata troppo difficile per lui. Tomè ormai noto e amato per essere l'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe. C'è stato un momento, però, risalente ad oltre dieci anni fa, in cui l'attore britannico sarebbe potuto ...

Advertising

h1ghwalls : RT @xlokialmighty: non loki e thor qui ma tom e chris?????????? nati per essere fratelli in qualsiasi universo #whatif - nodramaheree : RT @xlokialmighty: non loki e thor qui ma tom e chris?????????? nati per essere fratelli in qualsiasi universo #whatif - aprinceofasgard : ?? what if spoilers ?? - - - - - - - - Comunque, le scene tra Thor e Loki urlavano fortissimo Chris e Tom. ?? Tantis… - LokiandBucky_ : RT @xlokialmighty: non loki e thor qui ma tom e chris?????????? nati per essere fratelli in qualsiasi universo #whatif - LokiandBucky_ : RT @liholovesloki: #WhatIf spoilers . . . . una delle cose più belle è stata che oltre a rivedere thor e loki insieme e vederli entrambi fe… -