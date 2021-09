Sgarbi “Gli italiani si vaccinano | il green pass è inutile”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da assessore riapro il teatro Valle, provvedo alla sicurezza nei musei e tutti quelli di Stato li rendo gratis per glie poi voglio fare il percorso dei parchi, pieni di fascino e molto trascurati”. Così Vittoriointervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Per le amministrative stiamo combattendo, soprattutto su Roma dove secondo la mia previsione vinceremo, oltre che è a Trieste e Torino. A Roma sarò vitale perchè la cultura è la natura stessa della città, del suo turismo – spiega il deputato, promotore del movimento Rinascimento e in campo a Roma a sostegno della candidatura di Enrico Michetti a sindaco -. Occorre ripristinare l’idea della grandezza rispetto alla mortificazione voluta da Raggi con Roma mafia capitale, la più grande azione di negazione di identità. Roma è ...