Riforma processo penale, i senatori di Alternativa c'è liberano in Aula palloncini con scritto "vergognatevi" – Video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un paio di palloncini blu e gialli pieni di elio con su scritto "vergognatevi" sono volati liberi sul soffitto dell'Aula del Senato, dove è apparso anche un cartello con scritto "impunità di Stato". È questa la protesta dell'Alternativa c'è nel corso della discussione generale sul ddl per la Riforma penale che ha avuto inizio subito dopo l'intervento del senatore Mattia Crucioli. La presidente di turno Anna Rossomando ha sospeso i lavori per cinque minuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

