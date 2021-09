Rdc: Renzi, 'alimenta voto di scambio, allucinante' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza condanna alla povertà permanente, uno diventa dipendente dal politico, specie al Sud, e alimenta il voto di scambio. E' allucinante". Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza condanna alla povertà permanente, uno diventa dipendente dal politico, specie al Sud, eildi. E'". Lo ha detto Matteoa Tg2 Post.

Advertising

X12RED : - vihysaz2zw : #tg2post #renzi se il #rdc non funziona vada da #draghi a dirglielo. - taniacips : @alemi1715 Non voglio fare il Renzi della situazione, non penso affatto che si debba soffrire eh,ma il rdc in Itali… - bb91687509 : RT @lasco54: @matteorenzi Non mi sta particolarmente simpatico ma trovo che il problema evidenziato da Renzi sia di ampio respiro politico;… - lasco54 : @matteorenzi Non mi sta particolarmente simpatico ma trovo che il problema evidenziato da Renzi sia di ampio respir… -