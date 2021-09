Psg, Hakimi: «Qui sono felice. Voglio entrare nella storia del club» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Achraf Hakimi ha parlato dei suoi primi mesi con il Psg. Ecco le dichiarazioni del terzino marocchino Ai canali ufficiali del Psg, Achraf Hakimi ha raccontato i primi mesi nella capitale francese: «Sta andando tutto molto bene. sono molto felice a Parigi, la squadra è incredibile, tutti sono gentili con me. sono onorato di aver firmato col PSG, un club storico e affascinante. sono molto felice di far parte di questa squadra, spero di fare grandi cose, divertirmi e incidere il mio nome nella storia del PSG». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Achrafha parlato dei suoi primi mesi con il Psg. Ecco le dichiarazioni del terzino marocchino Ai canali ufficiali del Psg, Achrafha raccontato i primi mesicapitale francese: «Sta andando tutto molto bene.moltoa Parigi, la squadra è incredibile, tuttigentili con me.onorato di aver firmato col PSG, unstorico e affascinante.moltodi far parte di questa squadra, spero di fare grandi cose, divertirmi e incidere il mio nomedel PSG». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Hakimi dimentica l'Inter: «Che onore essere al Psg» - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Hakimi: 'Sono onorato di aver firmato per questo club storico ed affascinante' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Hakimi: 'Sono onorato di aver firmato per questo club storico ed affascinante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Hakimi: 'Sono onorato di aver firmato per questo club storico ed affascinante' - napolimagazine : PSG - Hakimi: 'Sono onorato di aver firmato per questo club storico ed affascinante' -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Hakimi Sarà l'anno del PSG in Champions League? ...al Barcellona per abbracciare l'ambizioso progetto del PSG. Alla Pulce di Rosario andrebbero aggiunti anche i nomi del portiere ex Milan Gianluigi Donnarumma , del terzino ex Inter Achraf Hakimi e ...

Da bluff a giocatore da Nazionale: tifosi Inter in estasi - Social Hakimi chi? Sono passati pochi mesi dall'addio dell'esterno, sacrificato sull'altare dei conti e ceduto al Psg, ma se c'è un ruolo dove l'Inter sembra davvero essere coperta è proprio quello che ...

Hakimi: "Onorato di aver firmato col PSG, voglio incidere il mio nome nella storia del club" TUTTO mercato WEB Hakimi dimentica l’Inter: «Che onore essere al Psg» L’ex Inter Hakimi ha parlato ai canali ufficiali del Psg dichiarando il suo amore per il club parigino. Le dichiarazioni Sta andando tutto molto bene. Sono molto felice a Parigi, la squadra è incredib ...

Hakimi: “Voglio vincere tutti i trofei e scrivere il mio nome nella storia del Psg” Due mesi per innamorarsi di Parigi e del Paris Saint-Germain. E' bastato questo periodo di tempo ad Achraf Hakimi per ambientarsi nel suo nuovo club, a cui è approdato lasciando l'Inter lo scorso 6 lu ...

...al Barcellona per abbracciare l'ambizioso progetto del. Alla Pulce di Rosario andrebbero aggiunti anche i nomi del portiere ex Milan Gianluigi Donnarumma , del terzino ex Inter Achrafe ...chi? Sono passati pochi mesi dall'addio dell'esterno, sacrificato sull'altare dei conti e ceduto al, ma se c'è un ruolo dove l'Inter sembra davvero essere coperta è proprio quello che ...L’ex Inter Hakimi ha parlato ai canali ufficiali del Psg dichiarando il suo amore per il club parigino. Le dichiarazioni Sta andando tutto molto bene. Sono molto felice a Parigi, la squadra è incredib ...Due mesi per innamorarsi di Parigi e del Paris Saint-Germain. E' bastato questo periodo di tempo ad Achraf Hakimi per ambientarsi nel suo nuovo club, a cui è approdato lasciando l'Inter lo scorso 6 lu ...