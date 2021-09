Preziosi e il Genoa: diciotto anni di gioie, grandi attaccanti e dolori (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’era Preziosi al Genoa sta per finire. Come vi avevamo anticipato in esclusiva il 27 agosto, il club ligure sarà ceduto ad un fondo statunitense, precisamente a 777 Partners, società che detiene già il 6% del Siviglia. Nel corso dei suoi diciotto anni di presidenza, l’imprenditore avellinese ha regalato grandi gioie ai tifosi rossoblù, una forse più grande di tutte, quella iniziale, quando nel 2003 investì 27 milioni di euro salvando il club dal fallimento. E ancora, ha dato grandi gioie sotto la Lanterna per i tanti bomber che ha fornito agli svariati allenatori. Da Milito a Stellone, da Adailton a Di Vaio, fino ad arrivare ai più recenti Borriello, Palacio, Crespo, Toni, Gilardino, Immobile, Pinilla, Pavoletti, Pandev, Piatek e, infine, Shomurodov. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’eraalsta per finire. Come vi avevamo anticipato in esclusiva il 27 agosto, il club ligure sarà ceduto ad un fondo statunitense, precisamente a 777 Partners, società che detiene già il 6% del Siviglia. Nel corso dei suoidi presidenza, l’imprenditore avellinese ha regalatoai tifosi rossoblù, una forse più grande di tutte, quella iniziale, quando nel 2003 investì 27 milioni di euro salvando il club dal fallimento. E ancora, ha datosotto la Lanterna per i tanti bomber che ha fornito agli svariati allenatori. Da Milito a Stellone, da Adailton a Di Vaio, fino ad arrivare ai più recenti Borriello, Palacio, Crespo, Toni, Gilardino, Immobile, Pinilla, Pavoletti, Pandev, Piatek e, infine, Shomurodov. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA, ENRICO PREZIOSI CEDE LA SOCIETÀ FIRMATO ACCORDO COL FONDO AMERICANO 777 PARTNERS #SkySport #Genoa - carlolaudisa : Il @GenoaCFC cambia padrone. #Preziosi ha firmato, resterà con compiti di rappresentanza. Via all’era del fondoUsa… - Gazzetta_it : Cessione Genoa, è fatta: Preziosi vende al fondo americano 777 Partners #SerieA - ChiamarsiBomber : Il #Genoa diventa americano, e finisce l'era #Preziosi. 19 allenatori diversi in 19 stagioni, e 36 cambi in panchin… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Serie A, Preziosi ha venduto il Genoa al fondo americano 777 Partners -