Pnrr, il 30% degli imprenditori non sa cosa sia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tre imprenditori italiani su dieci hanno le idee confuse – o proprio nessuna – riguardo alla direzione da prendere in accordo col Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È quanto emerge da un'indagine di mercato di Format Research (nello specifico, il rapporto dell'Osservatorio Imprese, Sostenibilità e Comunicazione 2021) anticipata da Affari Italiani, con 900 rispondenti tra manager e imprenditori. Stando ai dati, il 30% degli intervistati non sa cosa sia il Pnrr. La percentuale sale al 35% nel caso dei manager industriali e scende al 27% per quelli che operano nel mondo della finanza. Risultati disarmanti, considerando che l'Italia dovrà disporre dei fondi Next Generation EU (191,5 miliardi di euro) più i 30,6 miliardi del Piano complementare, per finanziare uno sforzo di ...

