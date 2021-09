Perché i rincari di luce e gas colpiranno le famiglie più povere e freneranno la ripresa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il termine stangata fa molto modernariato, che ormai in campo politico-economico in Italia vuol dire Prima Repubblica. Dagli anni ’70 in omaggio all’omonimo film con Robert Redford e Paul Newman è stato usato per battezzare in modo colorito e comprensibile ai più manovre aggiuntive, nuove tasse o aumento dei balzelli. E incrementi delle bollette, come quelli che stanno colpendo eancora più nel prossimo futuro i consumatori italiani ed europei. Il rincaro di gas ed elettricità ha causato il ritorno dell’inflazione, a lungo scomparsa, che in agosto ha toccato il 2%, livello che non veniva raggiunto dal 2013. Chi pagherà la stangata? A differenza degli incrementi delle tasse, che colpiscono soprattutto il ceto medio e medio-alto, perlomeno quella parte che faceva la dichiarazione dei redditi, l’aumento del 40% delle tariffe energetiche colpirà chi ha già ...