Partite di Calcio Serie A e Champions in streaming online su PC e TV

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli eventi disono da sempre molto seguiti in Italia, e da alcuni anni Internet è sufficientemente veloce per poter reggere la diretta delin, abbandonando totalmente l'antenna o il satellite come mezzi di diffusione degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati. Se siamo interessati a seguire tutte lediin questa guida vi mostreremo come vedere ilinsu PC e Smart TV utilizzando Internet come mezzo per accedere ai contenuti senza utilizzare un decoder satellitare o un cavo dell'antenna. Nella stragrande maggioranza dei casi è sufficiente disporre di una connessione ad Internet da almeno 15 Megabit al secondo in download, ossia la velocità minima richiesta dai vari servizi diper ...