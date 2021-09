Mourinho: “Si passa dall’euforia alla depressione, lasciateci tranquilli. Dobbiamo trasformare la tristezza per la sconfitta in motivazione” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Roma, dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona di domenica scorsa, vuole riscattarsi. Domani ci sarà l’impegno contro l’Udinese, alla vigilia di questa partita in conferenza stampa è intervenuto il tecnico giallorosso Josè Mourinho: “Qui è troppo facile entrare nella dinamica dell’euforia e della depressione. Perché non potevamo perdere contro l’Hellas? Voi mi avete visto esultare come un pazzo in una partita speciale, ma sono stato euforico un minuto in due mesi. Per il resto sono sempre stato equilibrato. Magari sono troppo onesto, avrei potuto dire della pioggia, del campo o del giallo che ha limitato Veretout. Non è un risultato che mi fa cambiare idee, ho esperienza e maturità per non permettere alla gente di deprimersi quando si perde una partita. E viceversa, abbiamo vinto 3 gare, non 30. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Roma, dopo lacontro l’Hellas Verona di domenica scorsa, vuole riscattarsi. Domani ci sarà l’impegno contro l’Udinese,vigilia di questa partita in conferenza stampa è intervenuto il tecnico giallorosso Josè: “Qui è troppo facile entrare nella dinamica dell’euforia e della. Perché non potevamo perdere contro l’Hellas? Voi mi avete visto esultare come un pazzo in una partita speciale, ma sono stato euforico un minuto in due mesi. Per il resto sono sempre stato equilibrato. Magari sono troppo onesto, avrei potuto dire della pioggia, del campo o del giallo che ha limitato Veretout. Non è un risultato che mi fa cambiare idee, ho esperienza e maturità per non permetteregente di deprimersi quando si perde una partita. E viceversa, abbiamo vinto 3 gare, non 30. ...

