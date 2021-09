Milan, Kjaer non si trattiene: “Quei brutti ricordi sono tornati” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Simon Kjaer è tornato a parlare del malore che ha colpito Christian Eriksen durante gli Europei: il ricordo riaffiora continuamente. Simon Kjaer rivela quelle che sono le sue sensazioni, a distanza di tempo dall’accaduto, riguardo ciò che è successo al suo compagno della nazionale danese, Christian Eriksen. Colpito da un malore, il numero 10 della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Simonè tornato a parlare del malore che ha colpito Christian Eriksen durante gli Europei: il ricordo riaffiora continuamente. Simonrivela quelle chele sue sensazioni, a distanza di tempo dall’accaduto, riguardo ciò che è successo al suo compagno della nazionale danese, Christian Eriksen. Colpito da un malore, il numero 10 della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : ??? Ad Anfield era prevedibile una gara di sofferenza, il #Milan ha tirato fuori l'orgoglio e ha sfiorato il colpo m… - AntoVitiello : Altro infortunio per il #Milan Si ferma #Kjaer Brutta notizia #JuveMilan - serieAnews_com : ???? Simon #Kjaer torna a parlare dei momenti di paura vissuti con il malore di Christian #Eriksen: 'I brutti ricord… - KimmichMerd4 : RT @Vlasiciano: Caldara a mio parere è uno dei rimpianti più grandi dell’AC milan all’Atalanta era fortissimo . Io l’avrei tenuto come vice… - sportli26181512 : Milan, era dal 10 dicembre 2020 che tra i titolari non figuravano nè Tomori nè Kjaer: Guardando a numeri e statisti… -