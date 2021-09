Lutto in Sex and the City: se ne va un iconico personaggio, un altro pezzo in meno nel reboot (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attore, noto per il suo ruolo in ‘Sex and the City’, ci lascia a 57 anni. Vita, carriera e il rapporto con la serie che lo ha reso noto e per cui stava girando il reebot anche durante la malattia Ci ha lasciati Willie Garson, l’attore statunitense noto in particolare per aver interpretato Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie Bradshaw nella celebre serie televisiva ‘Sex and the City’ e nei sequel cinematografici. La morte dell’attore, che aveva 57 anni, è stata annunciata dal figlio sui social. I due erano molto legati: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto”, si legge. “Sono orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più tosta, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto”. Stando a quanto si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attore, noto per il suo ruolo in ‘Sex and the’, ci lascia a 57 anni. Vita, carriera e il rapporto con la serie che lo ha reso noto e per cui stava girando il reebot anche durante la malattia Ci ha lasciati Willie Garson, l’attore statunitense noto in particolare per aver interpretato Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie Bradshaw nella celebre serie televisiva ‘Sex and the’ e nei sequel cinematografici. La morte dell’attore, che aveva 57 anni, è stata annunciata dal figlio sui social. I due erano molto legati: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto”, si legge. “Sono orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più tosta, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto”. Stando a quanto si ...

