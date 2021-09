Lo spettro delle sanzioni per la Super League e il rosso da record | la difficile partita della Juventus per sistemare i conti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La decisione del Tribunale numero 17 di Madrid è chiara, almeno per quanto riguarda competenza giuridicaSpagna: la Uefa avrà 5 giorni per ritirare ledisposte contro i club fondatori. In caso contrario, potrebbe avviarsi un procedimento penale contro lo stesso presidente Uefa Aleksander Ceferin per mancata applicazione dell’ordine del giudice spagnolo Manuel Ruiz de Lara. La possibile stangata, così come la sua validazione, apre scenari complicati per i club al centrocrisi finanziaria, in particolare per la, che ha un buco da 210 milioni di euro nel bilancio 2020/2021,negativo nella storiaSerie A. Più che il progettonuova competizione, a oggi è ...