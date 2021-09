Liga: Koeman, Messi mascherava i problemi del Barcellona (Di mercoledì 22 settembre 2021) Spiegando la difficile situazione che sta vivendo il Barcellona, l'allenatore Ronald Koeman afferma che la partenza di "Messi ha mascherato tutto", facendo intuire che i problemi del club blaugrana ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Spiegando la difficile situazione che sta vivendo il, l'allenatore Ronaldafferma che la partenza di "ha mascherato tutto", facendo intuire che idel club blaugrana ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ? #Koeman, #Messi mascherava i problemi del #Barcellona 'La situazione ora è difficile ma non tornerei indietro' ?? https://… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Liga: Koeman, Messi mascherava i problemi del Barcellona 'Situazione ora è difficile ma non tornerei indietro' - glooit : Liga: Koeman, Messi mascherava i problemi del Barcellona leggi su Gloo - RaiSport : ? #Koeman, #Messi mascherava i problemi del #Barcellona 'La situazione ora è difficile ma non tornerei indietro'… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Liga: Koeman, Messi mascherava i problemi del Barcellona: (ANSA) - ROMA, 22 SET - Spiegando la dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Koeman Liga: Koeman, Messi mascherava i problemi del Barcellona Koeman si è mai pentito di aver lasciato la nazionale prima degli Europei? "Mi sono sempre pentito di non aver potuto fare quel torneo con quel gruppo. Era una grande occasione" ma "pur sapendo ...

Barcellona, Koeman: 'Messi mascherava tutti i problemi' BARCELLONA (Spagna) - Il suo futuro sulla panchina del Barcellona è più incerto che mai, ma Ronald Koeman è convinto che i problemi ci fossero già da tempo. L'allenatore olandese ha infatti spiegato che fino al momento della sua partenza " Messi ha mascherato tutto ", facendo intuire che i problemi ...

Liga, il Barcellona frena con il Granada. Araujo salva Koeman Tuttosport Barcellona, Koeman: "Messi nascondeva i problemi" Dopo il ko con il Bayern Monaco l'allenatore si è sfogato ai media olandesi: "Non mi sono pentito di aver lasciato la Nazionale" ...

Barcellona, Koeman: "Messi mascherava tutti i problemi" L'allenatore dei catalani si è sfogato dopo il ko con il Bayern Monaco: "Non mi sono pentito di aver lasciato l'Olanda" ...

si è mai pentito di aver lasciato la nazionale prima degli Europei? "Mi sono sempre pentito di non aver potuto fare quel torneo con quel gruppo. Era una grande occasione" ma "pur sapendo ...BARCELLONA (Spagna) - Il suo futuro sulla panchina del Barcellona è più incerto che mai, ma Ronaldè convinto che i problemi ci fossero già da tempo. L'allenatore olandese ha infatti spiegato che fino al momento della sua partenza " Messi ha mascherato tutto ", facendo intuire che i problemi ...Dopo il ko con il Bayern Monaco l'allenatore si è sfogato ai media olandesi: "Non mi sono pentito di aver lasciato la Nazionale" ...L'allenatore dei catalani si è sfogato dopo il ko con il Bayern Monaco: "Non mi sono pentito di aver lasciato l'Olanda" ...