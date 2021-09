La7, Meloni-Guzzanti a Prodi: “Se annasse a fini’ che eleggono Berlusconi al Quirinale, non je roderebbe un pochetto? Me dica la verità” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Parodia spassosa di Giorgia Meloni in apertura di “Dimartedì” (La7): a calarsi nelle vesti della leader di Fratelli d’Italia è Sabina Guzzanti, che incentra il suo intervento sul deludente comizio del candidato sindaco del centrodestra di Roma, Enrico Michetti, a Piazza Del Popolo. “Sinceramente Michetti l’avevo sentito solo alla radio – precisa Guzzanti-Meloni, tra le risate di Romano Prodi, ospite in studio – Evidentemente la radio è una cosa molto diversa dalla vita reale. L’avete visto pure voi sul palco. Camminava come Frankeisten con ‘sto foglio appiccicato in faccia. Una pena, la peggiore imitazione del duce che abbia mai visto in vita mia. Manco alla corrida. A ‘sto punto era meglio Pippo Franco, ma oramai c’è Michetti e se lo tenemo. Ma è possibile che solo noi fratelli dei fratelli d’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Parodia spassosa di Giorgiain apertura di “Dimartedì” (La7): a calarsi nelle vesti della leader di Fratelli d’Italia è Sabina, che incentra il suo intervento sul deludente comizio del candidato sindaco del centrodestra di Roma, Enrico Michetti, a Piazza Del Popolo. “Sinceramente Michetti l’avevo sentito solo alla radio – precisa, tra le risate di Romano, ospite in studio – Evidentemente la radio è una cosa molto diversa dalla vita reale. L’avete visto pure voi sul palco. Camminava come Frankeisten con ‘sto foglio appiccicato in faccia. Una pena, la peggiore imitazione del duce che abbia mai visto in vita mia. Manco alla corrida. A ‘sto punto era meglio Pippo Franco, ma oramai c’è Michetti e se lo tenemo. Ma è possibile che solo noi fratelli dei fratelli d’Italia ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Romano #Prodi sul centrodestra: 'La Lega ha un elettorato molto più complicato di quello della Meloni. S… - fattoquotidiano : Crisanti a La7: “Con variante Delta tutti i non vaccinati si infetteranno in 2 anni. Per Meloni tampone è più effic… - mikedells : RT @sarasarli: A quanto pare il Presidente #Conte è stato bandito dalla #Rai #La7 #Mediaset #sKy ci fanno solo vedere le adunanze di #Salvi… - simonedallora : RT @sarasarli: A quanto pare il Presidente #Conte è stato bandito dalla #Rai #La7 #Mediaset #sKy ci fanno solo vedere le adunanze di #Salvi… - MovPopulistaIta : RT @sarasarli: A quanto pare il Presidente #Conte è stato bandito dalla #Rai #La7 #Mediaset #sKy ci fanno solo vedere le adunanze di #Salvi… -