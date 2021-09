La puzza di gas mette in allarme un condominio | i vigili del fuoco riescono a bloccare la fuga

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : puzza gas

corriereadriatico.it

MAROTTA - I vigili del fuoco del distaccamento di Fano sono intervenuti oggi pomeriggio alle 15,30 per una fuga diall'interno di una palazzina condominiale di viale della Resistenza a Marotta , chiamati dagli abitanti allertati dal forte odore. Sul posto anche i tecnici di Cpl Concordia per risolvere il ...... nonostante l'allarme lanciato dai due malfattori, non completamente convinta della regolarità di quanto stesse accadendo, sebbene intenta ad aprire le finestre per far uscire ladi, si è ...MAROTTA - I vigili del fuoco del distaccamento di Fano sono intervenuti oggi pomeriggio alle 15,30 per una fuga di gas all'interno di una palazzina condominiale di viale della Resistenza ...L’anziana, nonostante l’allarme lanciato dai due malfattori, non completamente convinta della regolarità di quanto stesse accadendo, sebbene intenta ad aprire le finestre per far uscire la puzza di ...