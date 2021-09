Advertising

LALAZIOMIA : Calcio Torino, Juric: Lazio forte ma ce la giochiamo. Belotti ancora out - Cronachedi - LazioNews_24 : #Juric presenta la sfida alla #Lazio - sportli26181512 : Lazio, la probabile formazione anti-Torino: dubbi per Sarri: Il tecnico biancoceleste guarda anche al derby di dome… - sportli26181512 : Juric: 'Lazio? Il Torino vuole fare una partita importante': Il tecnico: 'Loro sono una squadra di livello assoluto… - sportface2016 : #TorinoLazio, #Juric: 'Belotti non riesce a correre. Siamo sotto esame, possiamo migliorare' -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Lazio

Ivan, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la: le sue dichiarazioni Ivan, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la. Le sue dichiarazioni.- "Ho visto bene lacontro il ...Ivan, allenatore del Torino, ha parlato così in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato: "Lacontro il Cagliari ha attaccato tanto, ha pareggiato ma ha fatto una ...TORINO, 22 SET - Si allungano i tempi di recupero per Andrea Belotti. E Juric, alla vigilia del posticipo con la Lazio, è in allarme: "Ancora non riesce nemmeno a corricchiare, non posso dare una data ...(ANSA) – TORINO, 22 SET – Si allungano i tempi di recupero per Andrea Belotti. E Juric, alla vigilia del posticipo con la Lazio, è in allarme: “Ancora non riesce nemmeno a corricchiare, non posso dare ...